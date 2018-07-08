Смертельное ДТП под Киевом: машины разбросало по трассе

Вблизи поселка Ворзель, на Киевщине, произошло ужасное ДТП. Столкнулись две легковые машины, одна из них не подлежит ремонту. По предварительной информации, погиб минимум один человек

Об этом сообщают в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

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Смертельное ДТП в Ворзеле под Киевом. Столкнулись 2 автомобиля. Количество погибших уточняется. Пока точно известно об одном погибшем. На месте работает патрульная полиция, скорая помощь и бойцы ГСЧС,

– пишут в группе.

Кроме этого, на кадрах из отснятого на месте инцидента видео видно, что две легковые машины разбросаны по разным концам трассы. Они сильно повреждены и не подлежат ремонту.