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      Смертельное ДТП с актерами "Дизель шоу": известны имена пострадавших актеров

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      Егор Крутоголов и Яна Глущенко пострадали в ДТП под Киевом
      Егор Крутоголов и Яна Глущенко пострадали в ДТП под Киевом / Фото из открытых источников

      В жуткой ДТП под Киевом, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сильно пострадали двое ее коллег – Егор Крутоголов и Яна Глущенко.

      Об этом сообщается на странице "Дизель Студио" в Facebook.

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      24 Канал сообщал, что 20 октября в ДТП под Киевом в результате столкновения грузовика и автобуса, который перевозил актеров "Дизель шоу", погибла актриса Марина Поплавская.

      Среди пострадавших в аварии были актеры Егор Крутоголов и Яна Глущенко, которых госпитализировали. По словам медиков, угрозы для их жизни нет.

      Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает,
      – добавили в "Дизель Шоу".

      Напомним, накануне в полиции Киева сообщили, что на Киевщине возле села Милая произошло смертельное столкновение автобуса, в котором ехали актеры комедийного шоу "Дизель шоу" и грузовика. По данным правоохранителей, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали актеры, не справился с управлением. В результате аварии погибла Марина Поплавская, а еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

      Теги: Новости Украины Жертвы LifeStyle Аварии и ДТП Новости Киева Новости культуры ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 Канал
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