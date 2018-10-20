В жуткой ДТП под Киевом, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сильно пострадали двое ее коллег – Егор Крутоголов и Яна Глущенко.

Об этом сообщается на странице "Дизель Студио" в Facebook.

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24 Канал сообщал, что 20 октября в ДТП под Киевом в результате столкновения грузовика и автобуса, который перевозил актеров "Дизель шоу", погибла актриса Марина Поплавская.

Среди пострадавших в аварии были актеры Егор Крутоголов и Яна Глущенко, которых госпитализировали. По словам медиков, угрозы для их жизни нет.

Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает,

– добавили в "Дизель Шоу".

Напомним, накануне в полиции Киева сообщили, что на Киевщине возле села Милая произошло смертельное столкновение автобуса, в котором ехали актеры комедийного шоу "Дизель шоу" и грузовика. По данным правоохранителей, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали актеры, не справился с управлением. В результате аварии погибла Марина Поплавская, а еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.