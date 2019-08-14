Смертельное ДТП в Харькове: Дронов заявляет, что невиновен, адвокат требует его освободить

В Харькове началось рассмотрение апелляций участников ДТП Геннадия Дронова и Алены Зайцевой. Адвокаты требуют отменить приговор виновникам аварии или, по крайней мере, смягчить его.

Так, адвокат Дронова Сергей Перепелица подчеркнул, что суд первой инстанции не принял во внимание противоречивость экспертиз и невозможность экспертов ответить на конкретные вопросы защиты.

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Об этом сообщила корреспондент 24 канала из зала суда.

Суд вообще не дал оценку доказательствам, которые оправдывают Дронова и не обратил внимание на них. Мы требуем закрыть уголовное производство в отношении Геннадия Дронова,

– заявил Перепелица.

Адвокат Зайцевой ответила, что ее подсудимая просит выплаты только 30% компенсаций пострадавшим и семьям жертв. Остальные 70%, по ее мнению, должен заплатить Дронов. Она также добавила, что "нет такого участника движения, который бы хоть раз не нарушал правила дорожного движения".



Заседание суда относительно Зайцевой и Дронова / Фото корреспондентки 24 канала Анны Черненко

Однако родные погибших и пострадавших в ДТП возмущены такими заявлениями адвокатов.

Я буду ходить на каждое заседание, если они будут подавать в дальнейшие инстанции, чтобы виновникам дали 10 лет тюрьмы. К сожалению, тот максимальный срок, который предусмотрен нашим законодательством, именно 10 лет. Они должны ответить за свои поступки,

– говорит пострадавшая в аварии Оксана Евтеева.

Отметим, что 26 февраля суд приговорил обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Алену Зайцеву и Геннадия Дронова до 10 лет лишения свободы.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове?8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу длился более года, прошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.