Смертельное ДТП в Харькове: в Минздраве подтвердили, что Зайцева была под действием наркотиков

Адвокат пострадавшей стороны по делу резонансного ДТП в Харькове, Лариса Матвеева, получила ответ от Минздрава на запрос о состоянии водительницы Lexus Елены Зайцевой во время аварии.

Об этом правозащитница написала на своей странице в Facebook.

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По заключению Министерства здравоохранения, подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева во время аварии находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.

С учетом предоставленных в запросе сведений можно определить, что Лицо 1 по состоянию на 18.10.2017 находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, – говорится в заключении.

Лариса Матвеева также отметила, что собирается добавить этот вывод к материалам уголовного дела.

Напомним, 18 октября 2017 в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест. Впоследствии ей было предъявлено обвинение по этому делу. Накануне суд постановил, что она останется за решеткой еще на 2 месяца.