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Смертельное ДТП в Одессе: что известно о жертвах аварии и состоянии пострадавших

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Сейчас в больнице в тяжелом состоянии находится 1 человек
Сейчас в больнице в тяжелом состоянии находится 1 человек / Фото из открытых источников

Журналистке 24 канала подтвердили информацию о трех погибших в результате смертельного ДТП на 6 станции Фонтана в Одессе. В больнице на данный момент находится один пострадавший в тяжелом состоянии.

Ранее 24 канал сообщал о том, что вечером 8 сентября в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП – автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, предполагаемого виновника ДТП задержали – им оказался 27-летний одессит.

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Сначала появилась информация о том, что в результате аварии погибло 3 человек, однако впоследствии в СМИ эту информацию опровергли. Еще 5 человек пострадали.

Как удалось выяснить журналистке 24 канала, в результате жуткого ДТП погибло таки трое человек. Двое – мужчина и женщина – на месте инцидента, еще одна жертва умерла в карете скорой помощи.

лікарня ДТП Одеса
В Одесскую городскую клиническую больницу №1 8 сентября доставили 5 пострадавших

В больницу доставили 5 человек. Среди них был виновник страшного ДТП – Олег Семиренко. Четырех человек на этот момент отпустили, один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Это – неизвестный мужчина, без документов. Медики сообщают, что ему менее, чем 30 – 35 лет. Родственники в больницу пока не появлялись.

Вчера в нашу больницу доставили 5 пострадавших. Четверо были с легкими повреждениями, им обеспечили консультативную и лечебную помощь. Сейчас у нас госпитализирован один пострадавший. Это – наиболее "тяжелый" пострадавший. У него – травматический шок, больной с политравмами, несколькими переломами конечностей, частичной травматической ампутацией правого предплечья,
– рассказал главный врач Одесской городской клинической больницы №1 Евгений Григориев.

Он добавил, что группа хирургов и травматологов сразу провела операцию. Они пришили мужчине руку в области ключицы, зашивали сосуды и мягкие ткани.

Главный врач Одесской городской клинической больницы №1 Евгений Григориев о пострадавших:

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Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении на аппаратном дыхании, где проводится противошоковая терапия.

Напомним, по данным СМИ, за рулем BMW на украинской регистрации находился 27-летний одессит Олег С. Также пользователи социальных сетей распространили информацию о том, что виновник аварии – "любитель погонять, гонщик". Судя по опубликованным фото, мужчина, вероятно, принимал участие в незаконных уличных гонках.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Аварии и ДТП Новости Одессы Жертвы Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Источник: 24 Канал
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