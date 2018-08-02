Смертельное ДТП в Одесской области: полиция расследует обстоятельства аварии

На трассе Одесса-Рени водитель автомобиля "Хонда" совершил столкновение с автобусом. В результате аварии один человек погиб, еще несколько травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Одесской области.

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В полиции отметили, что инцидент произошел около 15:00 возле села Утконосовка. По предварительным данным водитель автомобиля "Хонда" двигаясь в направлении Измаила совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту "Измаил – Кальчево".

В результате столкновения водитель "Хонды" погиб на месте, еще семь человек получили повреждения различной степени тяжести. Медики "скорой", которая прибыла на место инцидента, оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины,

– говорится в сообщении.

Полиция расследует все обстоятельства аварии