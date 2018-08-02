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Смертельное ДТП в Одесской области: полиция расследует обстоятельства аварии

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Водитель "Хонды" погиб на месте
Водитель "Хонды" погиб на месте / od.npu.gov.ua

На трассе Одесса-Рени водитель автомобиля "Хонда" совершил столкновение с автобусом. В результате аварии один человек погиб, еще несколько травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Одесской области.

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В полиции отметили, что инцидент произошел около 15:00 возле села Утконосовка. По предварительным данным водитель автомобиля "Хонда" двигаясь в направлении Измаила совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту "Измаил – Кальчево".

В результате столкновения водитель "Хонды" погиб на месте, еще семь человек получили повреждения различной степени тяжести. Медики "скорой", которая прибыла на место инцидента, оказали пострадавшим медицинскую помощь.

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Водитель легкового автомобиля погиб на месте

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины,
– говорится в сообщении.

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Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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