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Смертельне ДТП на Одещині: поліція розслідує обставини аварії

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Водій "Хонди" загинув на місці
Водій "Хонди" загинув на місці / od.npu.gov.ua

На трасі Одеса-Рені водій автомобіля "Хонда" скоїв зіткнення з автобусом. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще декілька травмовані.

Про це повідомила прес-служба Поліції Одеської області.

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У поліції зазначили, що інцидент трапився близько 15:00 неподалік села Утконосівка. За попередніми даними водій автомобіля "Хонда" рухаючись у напрямку Ізмаїла вчинив виїзд на зустрічну смугу де зіткнувся з рейсовим автобусом, що прямував за маршрутом "Ізмаїл – Кальчеве". 

Внаслідок зіткнення водій "Хонди" загинув на місці, ще семеро осіб отримали ушкодження різного ступеня важкості. Медики "швидкої", яка прибула на місце інциденту, надали постраждалим медичну допомогу.

дтп, аварія, одеса
Водій легкового автомобіля загинув на місці

Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України,
– йдеться у повідомленні.

аварія, дтп, одещина
Поліція розслідує усі обставини аварії

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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