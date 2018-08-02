Смертельне ДТП на Одещині: поліція розслідує обставини аварії

На трасі Одеса-Рені водій автомобіля "Хонда" скоїв зіткнення з автобусом. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще декілька травмовані.

Про це повідомила прес-служба Поліції Одеської області.

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У поліції зазначили, що інцидент трапився близько 15:00 неподалік села Утконосівка. За попередніми даними водій автомобіля "Хонда" рухаючись у напрямку Ізмаїла вчинив виїзд на зустрічну смугу де зіткнувся з рейсовим автобусом, що прямував за маршрутом "Ізмаїл – Кальчеве".

Внаслідок зіткнення водій "Хонди" загинув на місці, ще семеро осіб отримали ушкодження різного ступеня важкості. Медики "швидкої", яка прибула на місце інциденту, надали постраждалим медичну допомогу.



Водій легкового автомобіля загинув на місці

Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України,

– йдеться у повідомленні.



Поліція розслідує усі обставини аварії