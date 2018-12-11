Смертельное фото: в Кейптауне женщина погибла в результате попытки сделать яркий снимок

В Южно-Африканской Республике девушка на свой 31-й день рождения решила сделать яркую фотографию на краю скалы. Вследствие прыжка для фото она упала и разбилась.

Об этом сообщает NEWS.com.au

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Джоланди ле Ру была со своим мужем Эндрю. Она позировала для снимка, изображая, что перепрыгивает через солнце, но внезапно соравалась с обрыва и разбилась.

Мужчина пытался достать женщину, чтобы оказать ей помощь, однако не смог до нее добраться. Эндрю даже попытался карабкаться по скалам, но вынужден был остановиться, поскольку продолжать было крайне опасно.



Джоланди ле Ру со своим мужем Эндрю//Фото: NEWS.com.au

Впоследствии спасатели прибыли на место инцидента. Известно, что они потратили около трех часов, чтобы достать Джоладни.

Он отчаянно рисковал своей жизнью. Но лезть дальше вниз было бы суицидом,

– отметили спасатели о поступке мужа.



Спасатели около трех часов пытались достать тело Джоладни//Фото: NEWS.com.au