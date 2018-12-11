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      Смертельне фото: у Кейптауні жінка загинула внаслідок спроби зробити яскравий знімок

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      У Кейптауні туристка зірвалася з скелі, бо робила яскраве фото
      У Кейптауні туристка зірвалася з скелі, бо робила яскраве фото / Фото з відкритих джерел

      У Південно-Африканській Республіці дівчина на свій 31-й день народження вирішила зробити яскраву фотографію на краю скелі. Внаслідок стрибка для фото вона впала і розбилася.

      Про це повідомляє NEWS.com.au

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      Джоланді ле Ру була зі своїм чоловіком Ендрю. Вона позувала для знімка, зображуючи, що перестрибує через сонце, але раптово зірвалася з обриву і розбилася.

      Чоловік намагався дістати жінку, щод надати їй допомогу, однак не зміг до неї дістатися. Ендрю навіть спробував дертися по скелях, але змушений був зупинитися, оскільки продовжувати було вкрай небезпечно.

      смертельне селфі
      Джоланді ле Ру зі своїм чоловіком Ендрю//Фото: NEWS.com.au

      Згодом рятувальники прибули на місце інциденту. Відомо, що вони витратили близько трьох годин аби дістати Джоладні.

      Він відчайдушно ризикував своїм життям. Але лізти далі вниз було б суїцидом,
      – зазначили рятувальники про вчинок чоловіка.

      смертельне селфі
      Рятувальники близько трьох годин намагалися дістати тіло Джоладні//Фото: NEWS.com.au

      Теги: Жертви Африка
      Джерело: 24 Канал
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