Смертельное наводнение в Италии: последствия непогоды показали с высоты птичьего полета

В Италии из-за мощного наводнения погибло уже 17 человек. Сейчас "оранжевый" уровень опасности сохраняется в большинстве северных районов страны.

Об этом сообщило издание La Repubblica.

Читайте также: Непогода в Европе: снегопады, аномальные ливни и мощные ветры охватили страны

В области Венето объявлен "красный уровень опасности", ведь там плохие погодные условия. Власти региона оценили убытки от сильных дождей и ветра в миллиард евро.

"Оранжевый" уровень опасности также в областях Лацио, Лигурия и на Сицилии, а "желтый" – в Пьемонте, Тоскане и Кампании.

Эксперты предупредили, что в Венеции поднимется уровень воды до 110 сантиметров.

В сети появилось видео, которое было снято с дрона, на котором видно, что огромные площади покрыты поваленными деревьями.