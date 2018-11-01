18:30
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Смертельна повінь в Італії: наслідки негоди показали з висоти пташиного польоту

      819 Читать новость на русском
      Смертельна повінь в Італії
      Смертельна повінь в Італії / www.gettyimages.in

      В Італії через потужну повінь загинуло вже 17 людей. Наразі "помаранчевий" рівень небезпеки зберігається в більшості північних районів країни.

      Про це повідомило видання La Repubblica.

      Читайте також: Негода в Європі: снігопади, аномальні зливи та потужні вітри охопили країни

      В області Венето оголошено "червоний рівень небезпеки", адже там найгірші погодні умови. Влада регіону оцінила збитки від сильних дощів і вітру у мільярд євро.

      "Помаранчевий" рівень небезпеки також в областях Лаціо, Лігурія та на Сицилії, а "жовтий" – у П'ємонті, Тоскані та Кампанії.

      Експерти попередили, що у Венеції підніметься рівень води до 110 сантиметрів. 

      У мережі з'явилося відео, яке було знято з дрона, на якому видно, що величезні площі вкриті поваленими деревами.

       

      Теги: Стихійні лиха Надзвичайний стан Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень
      сьогодні , 18:01 Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень
      Інна Жолобович
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сьогодні , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сьогодні , 15:00 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      сьогодні , 14:01 Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сьогодні , 13:01 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США ввели додаткові санкції проти Росії
       1 липня 2016 , 19:12
      Чи готові росіяни застосувати ядерну зброю?
       28 березня 2015 , 15:16
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук