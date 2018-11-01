Смертельна повінь в Італії: наслідки негоди показали з висоти пташиного польоту
В Італії через потужну повінь загинуло вже 17 людей. Наразі "помаранчевий" рівень небезпеки зберігається в більшості північних районів країни.
Про це повідомило видання La Repubblica.
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В області Венето оголошено "червоний рівень небезпеки", адже там найгірші погодні умови. Влада регіону оцінила збитки від сильних дощів і вітру у мільярд євро.
"Помаранчевий" рівень небезпеки також в областях Лаціо, Лігурія та на Сицилії, а "жовтий" – у П'ємонті, Тоскані та Кампанії.
Експерти попередили, що у Венеції підніметься рівень води до 110 сантиметрів.
У мережі з'явилося відео, яке було знято з дрона, на якому видно, що величезні площі вкриті поваленими деревами.
Джерело: 24 Канал
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