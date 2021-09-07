Также в больнице до сих пор один ребенок из этой семьи – 12-летний мальчик. У юных пациентов были симптомы острого отравления неизвестным веществом.

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Дети отравились ягодами или грибами

Девочки умерли в реанимации при оказании медицинской помощи. Правоохранители начали уголовное производство. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Окончательную причину смерти детей назовут именно судмедэксперты.

Дело открыли по статье об умышленном убийстве

Также полицейские выяснят, профессионально ли действовали врачи. Пока уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве.

Коротко о последних случаях отравления грибами: