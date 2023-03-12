Известно, что квартира была не его. Российские телеграм-каналы пишут, что жилье он арендовал на 10 дней, информирует​ 24 Канал.

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Как самоликвидировался 21-летний россиянин

Владелец квартиры заявил, что погибшего звали Александр Ч. Предварительно неизвестно, местный ли он или приехал из другого региона России.

Известно, что мужчина заказывал по почте петарду "Кинг-Конг", которая и взорвалась вечером 11 марта в квартире на 10 этаже.

21-летний житель специально поджег петарду на 10-м этаже дома по улице Раскольникова. Таким образом он решил покончить жизнь самоубийством, от полученных травм потерпевший скончался на месте,

– написали вражеские телеграм-каналы.

Взрыв нанес ущерб в многоэтажном доме. В частности:

в квартире вылетели окна и двери, завалились межкомнатные перегородки;

ударная волна выбила дверь в трех соседних квартирах;

повредила лифт в подъезде дома.

Кроме того, из жилья пришлось эвакуировать жителей дома. Их отправили в пункты временного размещения. На месте работали следователи.

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