Відомо, що квартира була не його. Російські телеграм-канали пишуть, що помешкання він орендував на 10 днів, інформує 24 Канал.
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Як самоліквідувався 21-річний росіянин
Власник квартири заявив, що загиблого звали Алєксандр Ч. Попередньо не відомо, чи він місцевий, чи приїхав з іншого регіону Росії.
Та відомо, що чоловік замовляв поштою петарду "Кінг-Конг", яка й вибухнула ввечері 11 березня у квартирі на 10 поверсі.
21-річний мешканець спеціально підпалив петарду на 10-му поверсі будинку на вулиці Раскольникова. У такий спосіб він вирішив покінчити життя самогубством, від отриманих травм потерпілий помер на місці,
– написали ворожі телеграм-канали.
Вибух наробив шкоди в багатоповерховому будинку. Зокрема:
- у квартирі вилетіли вікна та двері, завалилися міжкімнатні перегородки;
- ударна хвиля вибила двері у трьох сусідніх квартирах;
- пошкодила ліфт у під'їзді будинку.
Окрім того, з житла довелось евакуйовувати мешканців будинку. Їх відправили до пунктів тимчасового розміщення. На місці працювали слідчі.
Вибухи в Росії: останні новини
- Вибухає в Росії останнім часом все частіше, адже там все більше незадоволених людей режимом Путіна, все більше прокидається партизанський рух. Так, 6 березня лунала "бавовна" у Курській та Бєлгородській областях. Росіяни бідкались нібито через обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Мовляв, там жителі села Іскра залишились без світла. Ба більше, мешканцям села Білянка на Бєлгородщині також прийшли оповіщення про обстріл.
- Цікаво, що в цей же день 6 березня на вулицях підмосковного міста Домодєдово затримали чоловіка з гранатою. Писали, що він був одягнений у камуфляж та погрожував підірвати військкомат. Росіянин втік з військової частини у Курській області, тобто він дезертир.
- Ба більше, поки Росія гатила десятками ракет по Україні в російській Читі вибух у будинку зніс 2 поверхи. Рос ЗМІ писали, що інцидент трапився через газ. Там пошкоджені щонайменше 5 квартир, постраждало троє людей.