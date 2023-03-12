Відомо, що квартира була не його. Російські телеграм-канали пишуть, що помешкання він орендував на 10 днів, інформує 24 Канал.

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Як самоліквідувався 21-річний росіянин

Власник квартири заявив, що загиблого звали Алєксандр Ч. Попередньо не відомо, чи він місцевий, чи приїхав з іншого регіону Росії.

Та відомо, що чоловік замовляв поштою петарду "Кінг-Конг", яка й вибухнула ввечері 11 березня у квартирі на 10 поверсі.

21-річний мешканець спеціально підпалив петарду на 10-му поверсі будинку на вулиці Раскольникова. У такий спосіб він вирішив покінчити життя самогубством, від отриманих травм потерпілий помер на місці,

– написали ворожі телеграм-канали.

Вибух наробив шкоди в багатоповерховому будинку. Зокрема:

у квартирі вилетіли вікна та двері, завалилися міжкімнатні перегородки;

ударна хвиля вибила двері у трьох сусідніх квартирах;

пошкодила ліфт у під'їзді будинку.

Окрім того, з житла довелось евакуйовувати мешканців будинку. Їх відправили до пунктів тимчасового розміщення. На місці працювали слідчі.

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