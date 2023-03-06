Про це повідомляють російські телеграм-канали. За наявною інформацією, чоловік, одягнений у камуфляж, погрожував підірвати військкомат, передає 24 Канал.

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Чоловік втік з військової частини

Зазначають, що чоловік у формі камуфляжу – дезертир з Курської області. Попередньо, він втік із військової частини та погрожував підірвати військкомат.

На пошуки дезертира "підняли" все місто / Фото росЗМІ

На його пошуки "підняли" все місто, поліцейські перекрили вулицю Набережну. На місці працювали сапери та співробітники ФСБ.

Як виявилось згодом, граната, якою погрожував військовий, виявилася муляжем.

Військового затримали / Фото росЗМІ

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