Про це повідомляють російські телеграм-канали. За наявною інформацією, чоловік, одягнений у камуфляж, погрожував підірвати військкомат, передає 24 Канал.
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Чоловік втік з військової частини
Зазначають, що чоловік у формі камуфляжу – дезертир з Курської області. Попередньо, він втік із військової частини та погрожував підірвати військкомат.
На пошуки дезертира "підняли" все місто / Фото росЗМІ
На його пошуки "підняли" все місто, поліцейські перекрили вулицю Набережну. На місці працювали сапери та співробітники ФСБ.
Як виявилось згодом, граната, якою погрожував військовий, виявилася муляжем.
Військового затримали / Фото росЗМІ
"Бавовна" в Росії: останні новини
- 6 березня близько 10:30 у російських телеграм-каналах почали з'являтись повідомлення про вибухи у Брянській та Бєлгородській областях. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Як наслідок – жителі села Іскра залишились без світла.
- Варто зазначити, що це вже друга "бавовна" на Бєлгородщині за день. Вранці у ворожих ЗМІ повідомили про вибухи у Новому Осколі. Пропагандисти заявляють, що російській повітряній обороні начебто вдалось збити аж "три українські ракети".
- Бійцям спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки вдалось знищити вежу спостереження окупантів на території Росії – а саме під Брянськом. Виконали це завдання харківські спецпризначенці.
- Разом з тим військовий оглядач Денис Попович констатував, що Москва визнала те, що усі давно знали: російська ППО надзвичайно вразлива. За його словами, окупанти вже не заперечують, що є в їхній "великій країні" шпарини, через які можуть пролетіти різноманітні повітряні цілі.