Попередньо, обійшлось без постраждалих. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії вертоліт зачепився за лінії електропередач

Як розповів губернатор Олександр Гусєв, вертоліт Мі-8 аварійно приземлився у Павлівському районі Воронезької області. Внаслідок цього було пошкоджено ЛЕП.

Загрози життю та здоров'ю цивільному населенню немає,

– зазначив губернатор.



Вертоліт Мі-8 аварійно приземлився / фото росЗМІ

У Воронезькій області вертоліт зачепився за лінії електропередач: дивіться відео

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