Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России вертолет зацепился за линии электропередач
Как рассказал губернатор Александр Гусев, вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Павловском районе Воронежской области. В результате этого было повреждено ЛЭП.
Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет,
– отметил губернатор.
Вертолет Ми-8 аварийно приземлился / фото росСМИ
В Воронежской области вертолет зацепился за линии электропередач: смотрите видео
Курьезы с российскими самолетами
- В аэропорту Хабаровска при посадке самолета лопнуло шасси. В результате этого закрыли аэропорт. Информации о пострадавших не было.
- Кроме того, самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту находились 116 пассажиров и 6 членов экипажа. Они следовали рейсом Норильск – Москва (Домодедово).
- К тому же ранее из Перми не смог вылететь самолет, потому что застрял в сугробах снега. Сначала рейс переносили из-за непогоды, а когда самолет все же решил лететь, то его начало заносить и он застрял в сугробах. Отмечается, что пассажиров пришлось выводить из самолета и отправлять в аэропорт.