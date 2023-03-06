Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Как рассказал губернатор Александр Гусев, вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Павловском районе Воронежской области. В результате этого было повреждено ЛЭП.

Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет,

– отметил губернатор.



Вертолет Ми-8 аварийно приземлился / фото росСМИ

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