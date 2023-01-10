Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Таким образом, россиянам не везет ни в войне, ни с техникой.
Обратите внимание В российском Заполярье упал самолет с пассажирами: есть жертвы
Курьезы с российскими самолетами
Как стало известно, в аэропорту Хабаровска во время посадки самолета лопнуло шасси. В результате этого закрыли аэропорт. Информации о пострадавших и подробностей пока нет.
Кроме этого, самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту находились 116 пассажиров и 6 членов экипажа. Они следовали рейсом Норильск – Москва (Домодедово).
В настоящее время пассажиров разместили в помещении аэровокзала, а борт отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния.
Другие проблемы с российскими самолетами
- Недавно самолет авиакомпании "Победа" не смог вылететь из Перми в Москву из-за заснеженной полосы. Он просто застрял в сугробах снега.
- Сначала рейс переносили из-за непогоды, а когда самолет все же решил лететь, то его начало заносить и он застрял в сугробах.
- А в самолете Ан-26, следовавшего из Магана в Магадан, во время полета открылись двери. Один из пассажиров снял это на видео.
- Поэтому экипаж решил вернуться в аэропорт вылета и приземлился в Магане, чтобы решить проблему с дверью. Из пассажиров никто не пострадал, но все очень замерзли.