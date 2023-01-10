Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Таким образом, россиянам не везет ни в войне, ни с техникой.

Обратите внимание В российском Заполярье упал самолет с пассажирами: есть жертвы

Курьезы с российскими самолетами

Как стало известно, в аэропорту Хабаровска во время посадки самолета лопнуло шасси. В результате этого закрыли аэропорт. Информации о пострадавших и подробностей пока нет.

Кроме этого, самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту находились 116 пассажиров и 6 членов экипажа. Они следовали рейсом Норильск – Москва (Домодедово).

В настоящее время пассажиров разместили в помещении аэровокзала, а борт отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния.

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