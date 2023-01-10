Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Таким чином, росіянам не щастить ані у війні, ані з технікою.
Зверніть увагу У російському Заполяр'ї впав літак з пасажирами: є жертви
Курйози з російськими літаками
Як стало відомо, в аеропорту Хабаровська під час посадки літака лопнуло шасі. Внаслідок цього закрили аеропорт. Інформації про постраждалих та подробиць поки немає.
Окрім цього, літак авіакомпанії NordStar викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Норильська. На борту перебували 116 пасажирів та 6 членів екіпажу. Вони прямували рейсом Норильськ – Москва (Домодєдово).
Наразі пасажирів розмістили у приміщенні аеровокзалу, а борт відбуксували на стоянку для оцінки технічного стану.
Інші проблеми з російськими літаками
- Нещодавно літак авіакомпанії "Побєда" не зміг вилетіти з Пермі до Москви через засніжену смугу. Він просто застряг у кучугурах снігу.
- Спочатку рейс переносили через негоду, а коли літак все ж таки вирішив летіти, то його почало заносити і він застряг у заметах.
- А в літаку Ан-26, який прямував з Магана до Магадана, під час польоту відкрилися двері. Один із пасажирів зняв це на відео.
- Через це екіпаж вирішив повернутися в аеропорт вильоту і приземлився в Магані, щоб розв'язати проблему з дверима. З пасажирів ніхто не постраждав, але всі дуже замерзли.