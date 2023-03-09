За наявною інформацією, вибух пролунав 9 березня у російському місті Чита. Злетіли у небо кілька поверхів будинку через газ, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Пошкоджено кілька квартир
Епіцентром вибуху була одна з квартир на останніх поверхах будинку. Через нього руйнувань зазнали два поверхи. Дах буквально провалився. Відомо, що пошкоджень зазнали щонайменше 5 квартир. Відповідні дані озвучували екстрені служби країни-агресорки.
У Читі стався вибух у багатоквартирному будинку: дивіться відео
Відомо, що з будинку провели евакуацію. Вивели 12 людей, серед яких двох дітей. Також розповідають, що одну з жінок оглядали медики. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох. Загалом же до ліквідації наслідків вибуху газу залучили 182 особи, зокрема, рятувальників і медиків, а також 36 одиниць техніки.
Вибухи у Росії не вщухають
- Ми не втомлюємося вам розповідати про те, що у Росії на постійній основі лунають вибухи. Окупанти страшенно бідкаються, а місцеве населення продовжує панікувати.
- Але почнімо не з вибуху, а з досить цікавого інциденту у Москві. Напередодні там затримали чоловіка з гранатою. Він прийшов до військкомату та погрожував його підірвати. Особливої уваги заслуговує той факт, що його називають дезертиром з Курської області, який втік з військової частини.
- А тепер плавно вирушаємо до тієї ж Курської області. У ній, а також на Бєлгородщині зранку 6 березня пролунали вибухи. Тоді губернатор Курської області скаржився на буцімто обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Про обстріл села Білянка на Бєлгородщині повідомляли тоді надзвичайники.
- На Бєлгородщині неспокійно було з самого ранку 6 березня. У Новому Осколі пролунала серія вибухів. Тоді місцева влада вигадала байку про буцімто збиття трьох ракет. Водночас повідомила, що уламками пошкоджено будинки, лінії електропередач, а також травмовано росіянина.