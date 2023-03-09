За наявною інформацією, вибух пролунав 9 березня у російському місті Чита. Злетіли у небо кілька поверхів будинку через газ, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Пошкоджено кілька квартир

Епіцентром вибуху була одна з квартир на останніх поверхах будинку. Через нього руйнувань зазнали два поверхи. Дах буквально провалився. Відомо, що пошкоджень зазнали щонайменше 5 квартир. Відповідні дані озвучували екстрені служби країни-агресорки.

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Відомо, що з будинку провели евакуацію. Вивели 12 людей, серед яких двох дітей. Також розповідають, що одну з жінок оглядали медики. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох. Загалом же до ліквідації наслідків вибуху газу залучили 182 особи, зокрема, рятувальників і медиків, а також 36 одиниць техніки.

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