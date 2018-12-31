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      Смертельный наезд автомобиля на женщину во Львове: водителем оказался полицейский

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      Фото с места ДТП во Львове, где авто на остановке насмерть сбило женщину
      Фото с места ДТП во Львове, где авто на остановке насмерть сбило женщину / Facebook-страница Игоря Зинкевича

      Львовские правоохранители разыскали и задержали водителя автомобиля, который насмерть сбил молодую женщину на остановке общественного транспорта. Им оказался 25-летний работник полиции.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовщины.

      24 канал сообщал, что утром 30 декабря во Львове автомобиль BMW на еврономерах въехал в остановку общественного транспорта на площади Франко. В результате наезда погибла 25-летняя жительница Жидачевского района Львовщины. Водитель скрылся с места ДТП, покинув свое авто в нескольких сотнях метров от остановки.

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      По этому факту полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Если суд признает водителя виновным, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.

      Очевидец происшествия, который в день ДТП гулял на улице с собакой, рассказал, что водитель покинул свое авто после наезда на остановку, поскольку то заглохло. Вместе с водителем в машине находились девушки, сам мужчина находился в явном состоянии алкогольного опьянения.

      Работник львовской полиции Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что задержанного зовут Олег Лещишин. В Едином государственном реестре деклараций можно найти сведения об Олеге Лещишине, который работает инспектором управления патрульной полиции Львова.

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Полиция Аварии и ДТП Новости Львова Расследования
      Источник: 24 канал
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