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      Смертельный отдых в Крыму

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      Владимир Путин продолжает врать о истинной угрозе коронавируса / Getty Images

      То, что жители оккупированного Крыма – как и жители курортных городов соседней России – могут стать жертвами политики Кремля, стало ясно сразу же после телевизионного обращения российского президента, объявившего в собственной стране не карантин, как в большинстве стран мира, а "долгие выходные".

      И в этом сразу же сказался знаменитый путинский подход к реальности.

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      Потому что есть страны, которые вводят для своих граждан жесткий карантин и требуют под угрозой наказания, чтобы жители сидели дома. А есть страны, которые ограничиваются лишь небольшими мерами, но сохраняют рабочий ритм. Владимир Путин, похоже, один из очень немногих авторитарных правителей современного мира, который решил подменить карантин праздником. И сейчас уже региональным руководителям, которые оказались ближе к реальности и боятся вспышек эпидемии, приходится собственными усилиями исправлять ошибки российского президента.

      Но при этом тысячи россиян решили использовать "долгие выходные" на полную катушку – раз уж нельзя добраться на Бали или Пхукет. А жители Ялты, Судака или Симферополя стали заложниками такого безумия. Ведь внутреннее авиасообщение в России продолжается. А полеты в Крым – несмотря на то, что они являются нелегальными с первого дня аннексии – являются частью внутреннего сообщения России. Я уж не говорю про пресловутый Керченский мост, который в эти дни превращается для крымчан в своеобразную "дорогу смерти", по которой рванули в Крым десятки тысяч россиян. Сколько из них приехали с той или иной инфекцией?

      Политика российских оккупационных властей, уверен, прямо содействует распространению эпидемии на оккупированной территории, на территории, которая не является частью России с точки зрения международного права. Мало того, что президент России не хочет сказать своим соотечественникам правду об опасности, так Кремль, как видим, еще и содействует тому, чтобы россияне распространяли заразу на чужой земле.

      Автор: Виталий Портников
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Владимир Путин Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики Публикации
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