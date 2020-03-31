23:00
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Андрей Макаревич
      Музыкант, поэт, композитор, художник, лидер группы "Машина времени"

      Во всех бедах россиян виноват коронавирус

      -
      Путин радушно встречает коронавирус / EPA

      Предвижу, в ближайшее время на короновирус постараются спихнуть все наши беды.

      Однако мы далеко не самая пострадавшая от него страна. А в пострадавших национальная валюта тоже грохнулась на треть? Или это только у нас? И не из-за вируса вовсе? Ах, да – там были какие-то танцы с нефтью – а мы с этими болячками уже и забыли…

      Читайте также: Путинская эпидемия в России

      Вы помните, от чего рухнул Советский Союз? Горбачев развалил? Ага, конечно. Цены на нефть упали немыслимо. И в стране победившего социализма в момент кончилось сразу все. С тех пор это случалось еще пару раз. И всякий раз слабые голоса яйцеголовых интеллигентов взывали к солнцу нашему – не стройте жизнь и благосостояние огромной страны на одной нефти! Давайте развивать частное предпринимательство, промышленность, науку, поощрять инициативы! Хрен с ним, не поощряйте – хотя бы не губите! Им в ответ кивали и продолжали пилить нефтедоллары.

      Создали несколько гигантских пригосударственных нефтекомпании. Остальных нежно задушили (кого и грубо). А тут еще и амбиции заели – решили всему миру показать, какие мы (то есть они) крутые. Пока еще в погоне за масками, которых так и нет, пытаясь спасти свои закрытые кафе, рестораны и прочие с таким трудом созданные детища люди не поняли, как их в очередной раз грабанули.

      Знаете что? Все равно им как вы живете. Они не обеднели. И боятся только того, что у вас однажды кончится терпение. Но судя по всему, терпение русского народа безгранично.

      Автор: Андрей Макаревич
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Новости России Владимир Путин Публикации нефть Мировой кризис 2020
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:42 Минздрав назвал новые условия для работы продуктовых рынков во время карантина
      Новини України 8641
      сегодня , 17:15 Коронавирус в России: зафиксировано больше 2 300 больных
      Лікування 130873
      сегодня , 17:11 Коронавирус в Испании: за сутки умерло рекордное количество людей
      Здорове життя 52873
      сегодня , 16:37 Назвали самую комфортную температуру для развития коронавируса
      Медицина 19602
      сегодня , 19:27 Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона
      Новини України 13823
      сегодня , 17:11 Послы G7 отреагировали на принятие закона о рынке земли в Украине: детали
      Новини України 3118
      сегодня , 17:09 Украинцы могут умирать не только от коронавируса
      Блоги 3582
      сегодня , 20:44 Трудно говорить о коррупции, когда со всех сторон репрессии, – Лерос о молчании "слуг народа"
      Новини України 4463
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 18:36 Коронавирус и букмекеры: ставки на гречку, Путина, Годзиллу и Винника
      сегодня , 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
      Олександр Бевза
      сегодня , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук