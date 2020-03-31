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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Андрій Макаревич
      Музикант, поет, композитор, художник, лідер групи "Машина времени"

      У всіх бідах росіян винен коронавірус

      -
      Путін радо зустрічає коронавірус / EPA

      Передбачаю, найближчим часом на короновірус постараються спихнути всі біди російського народу.

      Однако мы далеко не самая пострадавшая от него страна. А в пострадавших национальная валюта тоже грохнулась на треть? Или это только у нас? И не из-за вируса вовсе? Ах, да – там были какие-то танцы с нефтью – а мы с этими болячками уже и забыли…

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      Вы помните, от чего рухнул Советский Союз? Горбачев развалил? Ага, конечно. Цены на нефть упали немыслимо. И в стране победившего социализма в момент кончилось сразу все. С тех пор это случалось еще пару раз. И всякий раз слабые голоса яйцеголовых интеллигентов взывали к солнцу нашему – не стройте жизнь и благосостояние огромной страны на одной нефти! Давайте развивать частное предпринимательство, промышленность, науку, поощрять инициативы! Хрен с ним, не поощряйте – хотя бы не губите! Им в ответ кивали и продолжали пилить нефтедоллары.

      Создали несколько гигантских пригосударственных нефтекомпании. Остальных нежно задушили (кого и грубо). А тут еще и амбиции заели – решили всему миру показать, какие мы (то есть они) крутые. Пока еще в погоне за масками, которых так и нет, пытаясь спасти свои закрытые кафе, рестораны и прочие с таким трудом созданные детища люди не поняли, как их в очередной раз грабанули.

      Знаете что? Все равно им как вы живете. Они не обеднели. И боятся только того, что у вас однажды кончится терпение. Но судя по всему, терпение русского народа безгранично.

      Автор: Андрій Макаревич
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини Росії Володимир Путін Публікації Нафта Світова криза 2020
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