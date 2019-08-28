Смертельный пожар в гостинице "Токио Стар": прокуратура назвала причину

Причиной пожара в одесском отеле "Токио Стар", во время которого погибли 9 человек, стала чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки.

Прокурор Евгений Антощук в суде отметил, что это предварительные выводы прокуратуры, передает "Думская".

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На заседании он также рассказал, что из Украины сбежал Сергей Дурач – партнер владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного.

Сам Черный опроверг оба заявления прокурора и не соглашается с названной причиной пожара в гостинице.

"Ночью меньше нагрузка на сети. Не согласен с предложенной предварительной причиной пожара. Я не думаю, ваша честь, что вы встретите в жизни человека, который относится к пожарной безопасности более параноидально, чем я", – сказал он.

Черный также добавил, что его партнер Дурач не скрывается, а планировал поездку за границу давно и вернется в Украину через четыре дня.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?

В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.



Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.



Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут. Впоследствии Черного задержали и сообщили о подозрении в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.