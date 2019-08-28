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      Смертельный пожар в гостинице "Токио Стар": прокуратура назвала причину

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      Пожар в отеле "Токио Стар" мог случиться из-за короткого замыкания
      Пожар в отеле "Токио Стар" мог случиться из-за короткого замыкания / dumskaya.net

      Причиной пожара в одесском отеле "Токио Стар", во время которого погибли 9 человек, стала чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки.

      Прокурор Евгений Антощук в суде отметил, что это предварительные выводы прокуратуры, передает "Думская".

      Важно: Кто погиб в пожаре Одесской гостиницы "Токио Стар": список

      На заседании он также рассказал, что из Украины сбежал Сергей Дурач – партнер владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного.

      Сам Черный опроверг оба заявления прокурора и не соглашается с названной причиной пожара в гостинице.

      "Ночью меньше нагрузка на сети. Не согласен с предложенной предварительной причиной пожара. Я не думаю, ваша честь, что вы встретите в жизни человека, который относится к пожарной безопасности более параноидально, чем я", – сказал он.

      Черный также добавил, что его партнер Дурач не скрывается, а планировал поездку за границу давно и вернется в Украину через четыре дня.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?
      В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.

      Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут. Впоследствии Черного задержали и сообщили о подозрении в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Расследования Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Пожар Жертвы Судьи
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