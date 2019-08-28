Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар": прокуратура назвала причину

Причиною пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", під час якої загинули 9 осіб, стало надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки.

Прокурор Євген Антощук у суді відзначив, що це попередні висновки прокуратури, передає "Думская".

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На засіданні він також розповів, що з України втік Сергій Дурач – партнер власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного.

Сам Чорний спростував обидві заяви прокурора і не погоджується з названою причиною пожежі в готелі.

"Вночі найменше навантаження на мережі. Не згоден із запропонованою попередньою причиною пожежі. Я не думаю, ваша честь, що ви зустрінете в житті людину, який ставиться до пожежної безпеки більш параноїдально, ніж я", – сказав він.

Чорний також додав, що його партнер Дурач не ховається, а планував поїздку за кордон давно і повернеться в Україну через чотири дні.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.



Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом Чорного затримали та повідомили про підозру у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.