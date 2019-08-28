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      Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар": прокуратура назвала причину

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      Пожежа в готелі "Токіо Стар" могла трапитись через коротке замикання
      Пожежа в готелі "Токіо Стар" могла трапитись через коротке замикання / dumskaya.net

      Причиною пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", під час якої загинули 9 осіб, стало надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки.

      Прокурор Євген Антощук у суді відзначив, що це попередні висновки прокуратури, передає "Думская".

      Важливо: Хто загинув у пожежі одеського готелю "Токіо Стар": список

      На засіданні він також розповів, що з України втік Сергій Дурач – партнер власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного.

      Сам Чорний спростував обидві заяви прокурора і не погоджується з названою причиною пожежі в готелі.

      "Вночі найменше навантаження на мережі. Не згоден із запропонованою попередньою причиною пожежі. Я не думаю, ваша честь, що ви зустрінете в житті людину, який ставиться до пожежної безпеки більш параноїдально, ніж я", – сказав він.

      Чорний також додав, що його партнер Дурач не ховається, а планував поїздку за кордон давно і повернеться в Україну через чотири дні.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом Чорного затримали та повідомили про підозру у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

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      Теги: Розслідування Судді Жертви Пожежа Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Новини України
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