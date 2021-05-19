Документ предусматривает разрешение на казнь не только через расстрел , но и с использованием электрического стула. Правда, только в том случае, если на момент исполнения приговора отсутствуют смертельные инъекции.

Напомним В США возобновили смертную казнь после 17-летнего моратория

В одном из штатов США разрешили расстреливать приговоренных к смертной казни

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер (член Республиканской партии) подписал закон, разрешающий к осужденным к смертной казни применять электрический стул или расстрел – если смертельные инъекции недоступны.

Такие изменения законодавтельства мотивированы тем, что в камерах смертников находятся люди, которым давно должны были исполнить приговор.

Но сделать этого не могли из-за дефицита смертельных инъекционных наркотиков.

В Южной Каролине, например, некоторые осужденные вынужденно ожидают казни аж с 2011 года.

Важно заметить, что с момента вступления в должность президента Джо Байдена (20 января 2021 года) ни одной смертной казни в США не было. Более того, представители Демократической партии, к которой принадлежит и глава Белого дома, выступают против смертной казни вообще.

Однако достичь ее отмены в стране пока не удалось. В то же время осужденных к жесточайшему наказанию в стране – более 2500. Все они сидят в камерах смертников и не знают, что с ними дальше будет.