Документ передбачає дозвіл на страту не тільки через розстріл, а й з використанням електричного стільця. Щоправда, тільки у тому випадку, якщо на момент виконання вироку відсутні смертельні ін'єкції.

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В одному зі штатів США дозволили розстрілювати засуджених до смертної кари

Губернатор штату Південна Кароліна Генрі Макмастер (член Республіканської партії) підписав закон, який дозволяє до засуджених до смертної кари застосовувати електричний стілець або розстріл – якщо смертельні ін'єкції недоступні.

Такі зміни законодавства мотивовані тим, що у камерах смертників перебувають люди, яким давно мали виконати вирок.

мали виконати вирок. Але зробити цього не могли через дефіцит смертельних ін'єкційних наркотиків.

смертельних ін'єкційних наркотиків. У Південній Кароліні, наприклад, деякі засуджені вимушено очікують страти аж з 2011 року.

Важливо зауважити, що з часу вступу на посаду президента Джо Байдена (20 січня 2021 року) жодної страти у США не було. Ба більше, представники Демократичної партії, до якої належить і глава Білого дому, виступають проти смертної кари взагалі.

Однак досягти її скасування у країні наразі не вдалося. Водночас засуджених до найжорстокішого покарання у країні – понад 2500. Усі вони сидять у камерах смертників і не знають, що з ними далі буде.

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