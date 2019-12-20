Смертная казнь в Беларуси: расстреляли мужчину за убийство девушек

Беларусь – единственная в Европе страна, где до сих пор применяют смертную казнь. Так 17 декабря приговорили к расстрелу мужчину, который убил двух девушек.

Смертный приговор вынес Могилевский областной суд. Он приговорил 36-летнего жителя Бобруйска, сообщает Белсат со ссылкой на местное издание.

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Преступник в состоянии алкогольного опьянения убил девушек в июле 2018 года в квартире своей матери в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов. Погибшим было 26 и 27 лет.

Ходатайство убийцы в Верховный суд и к руководителю страны остались без удовлетворения.

Это была его пятая судимость. Первый раз его судили в 2000 году, когда ему было 18 лет. Он нанес семь ножевых знакомому, и тот умер в больнице. Тогда он получил 7 лет лишения свободы. Срок был сокращен по амнистии на 1 год, но преступник отсидел только три года: вышел на свободу в 2003 году.

Беларусь остается единственной в Европе и на постсоветском пространстве государством, в котором до сих пор действует смертная казнь. В 1994 году, когда там принимали первую Конституцию, депутаты не решились убрать пункт о смертной казни.

Еще за год Лукашенко провел свой знаменитый референдум. Чтобы скрыть, что основная цель референдума – узурпация власти, среди вопросов был вопрос о частной собственности на землю и собственно смертной казни. По результатам, более 80% опрошенных якобы высказались против отмены смертной казни. За последние 20 лет там расстреляли более 400 человек.

Разрешена ли смертная казнь в Украине?

Смертную казнь в Украине отменили в 1995 году – ради вступления в Совет Европы, ведь отсутствие такого наказания является обязательным условием для пребывания государства в СЕ. Однако через несколько месяцев смертные приговоры снова продолжили выполнять: мол, решение о моратории на смертную казнь было принято без соблюдения надлежащей процедуры.



В 1999 году Конституционный суд Украины признал, что смертная казнь противоречит Конституции, чем окончательно закрыл путь к ее восстановлению. Поэтому в 200 году Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми окончательно изъяла понятие "смертная казнь" из официального списка уголовных наказаний государства.