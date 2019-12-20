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      Смертна кара у Білорусі: розстріляли чоловіка за вбивство дівчат

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      Смертна кара у Білорусі / Shutterstock

      Білорусь – єдина в Європі країна, де досі застосовують смертну кару. Так 17 грудня засудили до розстрілу чоловіка, який вбив двох дівчат.

      Смертний вирок виніс Могилевський обласний суд. Він приговорив до 36-річного жителя Бобруйська, повідомляє Белсат з посиланням на місцеве видання.

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      Злочинець у стані алкогольного сп'яніння вбив дівчат в липні 2018 року в квартирі своєї матері в Бобруйську. Одну дівчину Осипович зарізав, завдав їй 16 ножових поранень, другу вбив молотком. Експерти нарахували 77 ударів. Загиблим було 26 и 27 років.

      Клопотання вбивці до Верховного суду і до керівника країни залишилися без задоволення.

      Це була його п'ята судимість. Перший раз його судили у 2000 році, коли йому було 18 років. Він завдав сім ножових знайомому, а той помер у лікарні. Тоді він отримав 7 років позбавлення волі. Термін був скорочений за амністією на 1 рік, але відсидів злочинець тоді лише три роки: вийшов на свободу у 2003 році.

      Білорусь залишається єдиною в Європі та на пострадянському просторі державою, в якій досі діє смертна кара. У 1994 році, коли там ухвалювали першу Конституцію, депутати не наважилися забрати пункт про смертну кару.

      Ще за рік Лукашенко провів свій знаменитий референдум. Аби приховати, що основна мета референдуму – узурпація влади, серед запитань було питання про приватну власність на землю і власне смертну кару. За результатами, понад 80% опитаних начебто висловилися проти скасування смертної кари. За останні 20 років там розстріляли понад 400 осіб.

      Чи дозволена смертна кара в Україні?Смертну кару в Україні скасували в 1995 році – задля вступу до Ради Європи, адже відсутність такого покарання є обов'язковою умовою для перебування держави в РЄ. Проте через кілька місяців смертні вироки знову продовжили виконувати: мовляв, рішення про мораторій на смертну кару було прийнято без дотримання належної процедури.

      У 1999 році Конституційний суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції, чим остаточно закрив шлях до її відновлення. Тож у 200 році Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу, якими остаточно вилучила поняття "смертна кара" з офіційного списку кримінальних покарань держави.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини Білорусі
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