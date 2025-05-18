На процесію прибуло багато світових лідерів, зокрема і Президент України Володимир Зеленський. Де дивитися трансляцію інтронізації нового Папи Римського – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де дивитися інтронізацію Папи Римського

Лев XIV буде інтронізований під час меси, яку проведуть на площі Святого Петра у Ватикані 18 травня. Початок заходу заплановано на 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським).

Сам захід більше не містить стару тисячолітню церемонію Папської коронації. Наразі це лише літургійна служба.

Інтронізація Папи Римського: дивіться онлайн-трансляцію

До Ватикану разом з українською делегацією прибули Володимир та Олена Зеленські. Раніше президент України наголошував, що відвідає церемонію інтронізації Папи Римського лише якщо дозволить ситуація на фронті.

Нового Папу Римського Лева XIV було обрано ввечері 8 травня, тоді над Сикстинською капелою з'явився білий дим, що символізувало, що кардинали узгодили кандидатуру нового понтифіка.

Згодом стало відомо, що головою Римо-католицької церкви став Роберт Френсіс Прево, який вирішив обрати ім'я для папства – Лев XIV.