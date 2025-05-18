На процессию прибыло много мировых лидеров, в том числе и Президент Украины Владимир Зеленский. Где смотреть трансляцию интронизации нового Папы Римского – читайте в материале 24 Канала.

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Где смотреть интронизацию Папы Римского

Лев XIV будет интронизирован во время мессы, которую проведут на площади Святого Петра в Ватикане 18 мая. Начало мероприятия запланировано на 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому).

Само мероприятие больше не содержит старую тысячелетнюю церемонию Папской коронации. Сейчас это только литургическая служба.

Интронизация Папы Римского: смотрите онлайн-трансляцию

В Ватикан вместе с украинской делегацией прибыли Владимир и Елена Зеленские. Ранее президент Украины отмечал, что посетит церемонию интронизации Папы Римского только если разрешит ситуация на фронте.

Новый Папа Римский Лев XIV был избран вечером 8 мая, тогда над Сикстинской капеллой появился белый дым, что символизировало, что кардиналы согласовали кандидатуру нового понтифика.

Впоследствии стало известно, что главой Римско-католической церкви стал Роберт Фрэнсис Прево, который решил выбрать имя для папства – Лев XIV.