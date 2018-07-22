Смертник атаковал кортеж вице-президента Афганистана
По меньшей мере 10 человек пострадали в воскресенье в результате теракта недалеко от международного аэропорта Кабула
Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, передает "Интерфакс-Украина".
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"Мы можем подтвердить: 10 человек погибли или получили ранения в результате подрыва смертника", – сказал он.
По его словам, среди пострадавших мирные жители и ребенок. Теракт произошел на пути следования колонны автомобилей, в одном из которых находился вице-президент страны Абдул Рашид Дустум, который вернулся в страну после побега.
Дустум вернулся в Афганистан чартерным рейсом из Анкары. Он жил в Турции в изгнании с мая 2017 года.
Источник: 24 Канал
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