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Смертник атакував кортеж віце-президента Афганістану

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Абдул Рашид Дустум
Абдул Рашид Дустум / baltnews.lv

Щонайменше 10 людей постраждали в неділю в результаті теракту неподалік від міжнародного аеропорту Кабула,

Про це повідомив представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даниш, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Ми можемо підтвердити: 10 людей загинули або отримали поранення в результаті підриву смертника", – сказав він.

За його словами, серед постраждалих мирні жителі і дитина. Теракт стався на шляху проходження колони автомобілів, в одному з яких знаходився віце-президент країни Абдул Рашид Дустум, який повернувся в країну після втечі.

Дустум повернувся в Афганістан чартерним рейсом з Анкари. Він жив в Туреччині у вигнанні з травня 2017 року.

Теги: Новини політики Афганістан Теракт
Джерело: 24 Канал
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