П'ятнадцять людей загинули при підриві смертника у Афганістані

У Афганістані внаслідок підриву смертника терористичного угруповання "Ісламська держава" загинуло п'ятнадцять людей.

Про це повідомляє Khaama Press з посиланням на заяву представника 209 корпусу "Шахін" збройних сил Афганістану на півночі країни Мохаммада Ханіфи Резайє.

Зазначається, що вибух стався у провінції Сарі-Пуль, що на півночі Афганістану під час похоронної процесії одного з очільників руху "Талібан" Шира Мохаммада Газанфара, на якій були присутні бойовики руху. Під час церемонії смертник активував вибухівку.

Внаслідок вибуху загинули 15 бойовиків, троє отримали поранення. За даними агентства, представник влади провінції повідомив, що окрім загиблих ще п'ятеро осіб постраждало.

Мохаммад Резайе заявив, що Газанфар загинув у понеділок в ході зіткнень з бойовиками "Ісламської держави". Один з його братів загинув в результаті вибуху у вівторок.

В Афганістані йде протистояння урядових сил і бойовиків радикального руху "Талібан", яке раніше розгорталося переважно в сільських районах країни і зараз переходить у великі міста. Також на території країни посилився вплив терористичного угрупування "Ісламська держава". Національні сили оборони і безпеки Афганістану наразі проводять по всій країні спільні операції по боротьбі з тероризмом.