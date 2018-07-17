18:45
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Пятнадцать человек погибли при подрыве смертника в Афганистане

18 Читати новину українською
Смертник привел в действие взрывчатку в ходе похоронной процессии
Смертник привел в действие взрывчатку в ходе похоронной процессии / dyvys.info

В Афганистане в результате подрыва смертника террористической группировки "Исламское государство" погибли пятнадцать человек.

Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на заявление представителя 209 корпуса "Шахин" вооруженных сил Афганистана на севере страны Мохаммада Ханифы Резайе.

Читайте также: В Кабуле произошел кровавый теракт: много погибших

Отмечается, что взрыв произошел в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана во время похоронной процессии одного из руководителей движения "Талибан" Шира Мохаммада Газанфара, на которой присутствовали боевики движения. Во время церемонии смертник активировал взрывчатку.

В результате взрыва погибли 15 боевиков, трое получили ранения. По данным агентства, представитель властей провинции сообщил, что кроме погибших еще пять человек пострадало.

Мохаммад Резайе заявил, что Газанфар погиб в понедельник в ходе столкновений с боевиками "Исламского государства". Один из его братьев погиб в результате взрыва во вторник.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее разворачивалось преимущественно в сельских районах страны и сейчас переходит в большие города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана сейчас проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Теги: Жертвы Талибан Исламское государство Теракт Афганістан
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
сегодня, 18:01 Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
362
Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
сегодня, 17:05 Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
Олекса Коба 341
"Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
сегодня, 16:43 "Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
715
Саммит был трагической ошибкой: Трамп собирает срочное совещание после встречи с Путиным
сегодня, 16:39 Саммит был трагической ошибкой: Трамп собирает срочное совещание после встречи с Путиным
712
Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
сегодня, 16:03 Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
Катерина Петренко 276
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Боевые действия на Донбассе активизировались: как Украина, так и боевики понесли потери
16 мая , 08:47
ВНО-2018: расписание всех экзаменов
 22 мая , 09:09
Новый конфуз Кличка: мэр Киева оговорился при передаче кубков Лиги чемпионов (видео)
 21 апреля , 15:48
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук