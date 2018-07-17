Пятнадцать человек погибли при подрыве смертника в Афганистане

В Афганистане в результате подрыва смертника террористической группировки "Исламское государство" погибли пятнадцать человек.

Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на заявление представителя 209 корпуса "Шахин" вооруженных сил Афганистана на севере страны Мохаммада Ханифы Резайе.

Читайте также: В Кабуле произошел кровавый теракт: много погибших

Отмечается, что взрыв произошел в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана во время похоронной процессии одного из руководителей движения "Талибан" Шира Мохаммада Газанфара, на которой присутствовали боевики движения. Во время церемонии смертник активировал взрывчатку.

В результате взрыва погибли 15 боевиков, трое получили ранения. По данным агентства, представитель властей провинции сообщил, что кроме погибших еще пять человек пострадало.

Мохаммад Резайе заявил, что Газанфар погиб в понедельник в ходе столкновений с боевиками "Исламского государства". Один из его братьев погиб в результате взрыва во вторник.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее разворачивалось преимущественно в сельских районах страны и сейчас переходит в большие города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана сейчас проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.