В Кабуле произошел кровавый теракт: много погибших
Террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития в Кабуле, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.
Об этом сообщает Tolo News.
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В воскресенье, 15 июля, около 16.30 по местному времени произошел взрыв. В момент детонации работники как раз покидали здание после рабочего дня.
Очевидцы отметили, что террорист планировал нападение на транспортное средство, перевозившее иностранцев, которые покидали министерство. В результате теракта еще как минимум шесть человек получили ранения.
За последний месяц это уже второй взрыв возле этого министерства. 11 июня по крайней мере 17 человек погибли и 40 получили ранения в результате теракта.