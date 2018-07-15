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В Кабуле произошел кровавый теракт: много погибших

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Теракт в Кабуле
Теракт в Кабуле / vectornews.net

Террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития в Кабуле, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает Tolo News.

Читайте также: Теракт в Пакистане: от взрыва погибли 11 человек, среди них – лидер одной из политических партий

В воскресенье, 15 июля, около 16.30 по местному времени произошел взрыв. В момент детонации работники как раз покидали здание после рабочего дня.

Очевидцы отметили, что террорист планировал нападение на транспортное средство, перевозившее иностранцев, которые покидали министерство. В результате теракта еще как минимум шесть человек получили ранения.

За последний месяц это уже второй взрыв возле этого министерства. 11 июня по крайней мере 17 человек погибли и 40 получили ранения в результате теракта.

Теги: Афганістан Жертвы Теракт
Источник: 24 Канал
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