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У Кабулі стався кривавий теракт: багато загиблих

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Теракт у Кабулі
Теракт у Кабулі / vectornews.net

Терорист-смертник підірвав вибухівку біля воріт Міністерства сільського відновлення та розвитку у Кабулі, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб.

Про це повідомляє Tolo News.

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У неділю, 15 липня, близько 16.30 за місцевим часом стався вибух. У момент детонації працівники якраз залишали будівлю після робочого дня.

Очевидці зазначили, що терорист планував напад на транспортний засіб, який перевозив іноземців, які залишали міністерство. В результаті теракту ще принаймні шість осіб отримали поранення.

За останній місяць це вже другий вибух біля цього міністерства. 11 червня принаймні 17 людей загинули і 40 отримали поранення в результаті теракту.

Теги: Афганістан Теракт Жертви
Джерело: 24 Канал
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