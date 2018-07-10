Теракт у Пакистані: від вибуху загинуло 11 осіб, серед них – лідер однієї з політичних партій

У Пакистані терорист-смертник підірвався на мітингу в місті Пешаварі. В результаті вибуху загинув лідер політичної партії "Національна партія Авамі" Баррістера Аруна Білура , а також 11 його прихильників.

Ще 35 осіб отримали поранення, передає The New York Times.

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У виданні зазначають, що поранення також отримав 16-річний син загиблого. Додамо, що у Пакистані зараз тривають вибори до парламенту.

Зазначається, що ісламісти вбили сотні представників цієї політичної партії у передвиборчий час в 2013 році.