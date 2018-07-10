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Теракт у Афганістані: щонайменше 10 загиблих

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Терорист-смертник підірвав свій автомобіль
Терорист-смертник підірвав свій автомобіль / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 10 липня, у Афганістані терорист-смертник підірвав свій автомобіль із вибухівкою. У результаті вибуху щонайменше 10 людей загинули, 4 отримали поранення.

Теракт відбувся на контрольно-пропускному пункті у східному афганському місті Джелалабад – столиці провінції Нангархар, про це повідомляє Aljazeera.

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Зруйновано декілька магазинів та автомобілів, які були поруч. Речник губернатора провінції Нангархар повідомив, що серед жертв нападу були двоє співробітників Служби безпеки.

Відповідальність за теракт поки ніхто не взяв. За інформацією ЗМІ, у районі вибуху ведуть свою діяльність талібанські й ісламські терористи.

Нагадаємо, у Японії було виконано смертний вирок засновнику секти "Аум Сінрікьо" Сьоко Асахари. До цього відповідальної за атаку з використанням зарину в токійському метро в 1995 році відбував покарання у в'язниці.

Теги: Жертви Вибух Афганістан Теракт Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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