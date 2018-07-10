Теракт в Афганистане: не менее 10 погибших

Во вторник, 10 июля, в Афганистане террорист-смертник взорвал свой автомобиль со взрывчаткой. В результате взрыва по меньшей мере 10 человек погибли, 4 получили ранения.

Теракт произошел на контрольно-пропускном пункте в восточном афганском городе Джелалабад – столице провинции Нангархар, об этом сообщает Aljazeera.

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Разрушены несколько магазинов и автомобилей, которые были рядом. Представитель губернатора провинции Нангархар сообщил, что среди жертв нападения были двое сотрудников Службы безопасности.

Ответственность за теракт пока никто не взял. По информации СМИ, в районе взрыва ведут свою деятельность талибанские и исламские террористы.

Напомним, в Японии был исполнен смертный приговор основателю секты "Аум Синрике" Секо Асахаре. До этого ответственный за атаку с использованием зарина в токийском метро в 1995 году отбывал наказание в тюрьме.