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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украина увеличит количество своих военнослужащих, задействованных в миссии НАТО в Афганистане

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Украина увеличит контингент в Афганистане в рамках "решительную поддержку"
Украина увеличит контингент в Афганистане в рамках "решительную поддержку" / NATO

Представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал о том, что Украина намерена увеличить военный контингент в Афганистане в рамках миссии НАТО.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

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Указом президента много лет назад было установлено, что предел нашего участия – до 35 военнослужащих. Мы до сих пор еще не выполнили эту квоту. Сейчас будет около 30 человек в разных направлениях, в разных провинциях, с различными иностранными контингентами. Мы просто выполняем свои обязанности, как партнеры, которые пообещали помочь альянсу, там много партнеров, не только Украины, и этой стране выйти из этой ситуации, в которой она десятилетиями находится,
– отметил Вадим Пристайко.

Он также добавил, что президент Украины Петр Порошенко принимает участие во встрече всех участников операции "Решительная поддержка".

Добавим, что сейчас в операции НАТО "Решительная поддержка", которая проходит в Афганистане, участвуют одиннадцать представителей Вооруженных сил Украины. В июне 2018 министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина втрое увеличит количество персонала своей миссии НАТО в Афганистане.

 

Теги: НАТО Афганістан Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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