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Україна збільшить кількість своїх військовослужбовців, задіяних в місії НАТО в Афганістані

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Україна збільшить контингент в Афганістані в рамках "Рішучої підтримки"
Україна збільшить контингент в Афганістані в рамках "Рішучої підтримки" / NATO

Представник України при НАТО Вадим Пристайко розповів про те, що Україна має намір збільшити воєнний контингент в Афганістані в рамках місії НАТО.

Про це він розказав в ефірі "Радіо Свобода".

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Указом президента багато років тому було встановлено, що межа нашої участі – до 35 військовослужбовців. Ми до сих пір ще не виконали цю квоту. Зараз буде близько 30 осіб в різних напрямках, в різних провінціях, з різними іноземними контингентами. Ми просто виконуємо свої обов'язки, як партнери, які пообіцяли допомогти альянсу, там багато партнерів, не тільки Україна, і цій країні вийти з цієї ситуації, в якій вона десятиліттями перебуває,
– зазначив Вадим Пристайко.

Він також додав, що президент України Петро Порошенко приймає участь у зустрічі усіх учасників операції "Рішуча підтримка".

Додамо, що зараз в операції НАТО Рішуча підтримка, яка проходить в Афганістані, беруть участь одинадцять представників Збройних сил України. У червні 2018 року міністр оборони Степан Полторак повідомив, що Україна втричі збільшить кількість персоналу своєї місії НАТО в Афганістані.

 

Теги: НАТО Афганістан Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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