Президент Афганістану оголосив про припинення перемир'я з "Талібаном"

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про завершення перемир'я з терористами "Талібану".

Про це повідомляє TOLOnews.

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"Перемир’я завершене, нашим силам безпеки і оборони дозволено проводити необхідні операції" – зазначив Гані.

Він заявив, що уряд Афганістану прагне досягти миру, однак не збирається здавати території "Талібану". Гані також додав, що уряд хотів би перетворити "Талібан" в політичну групу.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані 7 червня оголосив про тимчасове перемир’я з "Талібаном" до 20 червня у зв’язку з закінченням священного для мусульман місяця Рамадан.