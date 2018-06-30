Президент Афганістану оголосив про припинення перемир'я з "Талібаном"
Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про завершення перемир'я з терористами "Талібану".
Про це повідомляє TOLOnews.
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"Перемир’я завершене, нашим силам безпеки і оборони дозволено проводити необхідні операції" – зазначив Гані.
Він заявив, що уряд Афганістану прагне досягти миру, однак не збирається здавати території "Талібану". Гані також додав, що уряд хотів би перетворити "Талібан" в політичну групу.
Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані 7 червня оголосив про тимчасове перемир’я з "Талібаном" до 20 червня у зв’язку з закінченням священного для мусульман місяця Рамадан.
Джерело: 24 Канал
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