14:15
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Президент Афганістану оголосив про припинення перемир'я з "Талібаном"

89 Читать новость на русском
Ашраф Гані
Ашраф Гані

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про завершення перемир'я з терористами "Талібану".

Про це повідомляє TOLOnews.

Читайте також: Від атаки смертника загинули 36 людей: "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт

"Перемир’я завершене, нашим силам безпеки і оборони дозволено проводити необхідні операції" – зазначив Гані.

Він заявив, що уряд Афганістану прагне досягти миру, однак не збирається здавати території "Талібану". Гані також додав, що уряд хотів би перетворити "Талібан" в політичну групу.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані 7 червня оголосив про тимчасове перемир’я з "Талібаном" до 20 червня у зв’язку з закінченням священного для мусульман місяця Рамадан.

Теги: Новини політики Афганістан
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук