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22:30, 29 июня
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Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с "Талибаном"

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Ашраф Гани
Ашраф Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о завершении перемирия с террористами "Талибана".

Об этом сообщает TOLOnews.

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"Перемирие завершено, нашим силам безопасности и обороны разрешено проводить необходимые операции", – отметил Гани.

Он заявил, что правительство Афганистана стремится достичь мира, однако не собирается сдавать территории "Талибану". Гани также добавил, что правительство хотело бы превратить "Талибан" в политическую группу.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани 7 июня объявил о временном перемирии с "Талибаном" до 20 июня в связи с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан.

Теги: Новости политики Афганістан
Источник: 24 Канал
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