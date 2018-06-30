Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с "Талибаном"

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о завершении перемирия с террористами "Талибана".

Об этом сообщает TOLOnews.

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"Перемирие завершено, нашим силам безопасности и обороны разрешено проводить необходимые операции", – отметил Гани.

Он заявил, что правительство Афганистана стремится достичь мира, однако не собирается сдавать территории "Талибану". Гани также добавил, что правительство хотело бы превратить "Талибан" в политическую группу.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани 7 июня объявил о временном перемирии с "Талибаном" до 20 июня в связи с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан.