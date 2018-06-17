От атаки смертника погибли 36 человек: "Исламское государство" взяло ответственность за теракт

В Афганистане выросло количество жертв в результате теракта, во время которого взорвался заминированный автомобиль. 36 человек погибли, 65 получили ранения.

Об этом сообщает Голос Америки.

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16 июня в провинции Нангархар взорвался заминированный автомобиль. В городе как раз шли переговоры между представителями афганских силовиков и членами террористической группировки "Талибан". Последние приехали в город накануне – чтобы отпраздновать трехдневное перемирие с силами безопасности.

Это перемирие группировка "Талибан" объявила впервые за более чем 15 лет. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство".