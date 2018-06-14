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Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ

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Чемпионат по футболу 2018
Чемпионат по футболу 2018 / Крым.Реалии

Главная тема дискуссий, развернувшихся в последние недели вокруг открывающегося в России чемпионата мира по футболу – посещать западным лидерам его матчи или нет, транслировать украинским телеканалам его матчи или нет.

Футбол, как известно, – особая игра. Его поклонникам здравый смысл отказывает и по менее серьезным поводам. Но искушения предавать ценности гуманизма ради банального удовольствия не возникло бы, если бы Чемпионат не проводили в России.

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В 1980 году цивилизованный мир бойкотировал московскую Олимпиаду по поводу, который вполне можно сравнить с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса – в связи с вторжением в Афганистан.

При этом формально советское руководство ничего не нарушило. Советские войска ввели в Афганистан по официальному приглашению тогдашнего председателя Революционного совета страны Хафизуллы Амина (которого, впрочем, советские спецназовцы сразу же после вторжения убили). Советский Союз и Афганистан подписали соглашение, позволявшее Кабулу обращаться с подобными просьбами к Москве.

Новый глава Афганистана Бабрак Кармаль был привезен оккупантами, но формально он был представителем той же партии, что и Амин – просто пленум ЦК избрал нового генерального секретаря. Да, Амин был убит – но убили и предшественника Амина, Нур Мохаммеда Тараки. Еще до ввода советских войск.

Тем не менее, тогда все эти куцые формальности на западные страны не действовали. Оккупация Афганистана вызывала отвращение. Было не ясно, как можно ехать на Олимпиаду в страну, которая развязала войну против народа соседнего государства. Никто не отрицал, что спорт – вне политики. Но именно поэтому никто не считал, что спорт должен легитимизировать войну.

В Крым и на Донбасс Россию никто не приглашал. Не было даже Хафизуллы Амина, которого можно было бы потом пристрелить. Вывезенный в Ростов Янукович даже на судебном процессе не может объяснить, какой должна была быть функция введенных на чужую землю российских войск.

Тем не менее, от проведения футбольного чемпионата в России никто не отказывается, его спортивный бойкот западные политики и федерации даже не обсуждают (хотя ряд лидеров демократических стран заявили, что не поедут на чемпионат). Что ж, Крым не Афганистан. И Донбасс не Афганистан.

Наверное, стоит обратить внимание на мнение замечательного русского писателя Михаила Шишкина, проживающего сейчас в Швейцарии и призывающего к бойкоту чемпионата. Шишкин предположил, что "Путин злоупотребит играми чемпионата так же, как злоупотребил Олимпиадой в Сочи. Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом. После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война в Украине. А что будет после финала чемпионата мира?".

Ответ на этот вопрос и будет, очевидно, самым главным событием небойкотированного футбольного чемпионата – а вовсе не счет финального матча и радость победителя.

Автор: Витайлий Портников. Специально для Крым.Реалии

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Чемпіонат світу з футболу - 2018 Анексія Криму Україна – Росія Публікації Афганістан
Джерело: 24 Канал
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