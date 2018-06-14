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Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
Юрій Бутусов

Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире

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Путин
Путин / Vesti.Ru

Вспоминайте их имена, когда включаете телевизор. Они очень любили футбол, но они и их близкие не смогут порадоваться чемпионату по футболу в России.

Степан Чубенко, 16 лет, голкипер команды "Авангард" из Краматорска, школьник – похищен и убит российскими наемниками.

Степан Чубенко
Степан Чубенко

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Джек О'Брайен, 25 лет, игрок Винстон Хиллс –погиб в "Боинге" МН-17, которые сбила российская армия.

Джек О'Брайен
Джек О'Брайен

Андрей Маслов – бывший игрок профессионального клуба "Металлург" Донецк, пошел на войну добровольцем, чтобы освободить оккупированной российской армией Донбасс. Пал смертью храбрых в бою с оккупантами 21 мая 2018 года.

Андрей Маслов
Андрей Маслов
 

Путин с помощью коррупции купил чемпионат не потому, что любит футбол, а потому что хочет футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире.

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Автор: Юрій Бутусов
Теги: Публікації Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Україна – Росія Збитий "Боїнг 777"
Джерело: Юрий Бутусов
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