Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Вспоминайте их имена, когда включаете телевизор. Они очень любили футбол, но они и их близкие не смогут порадоваться чемпионату по футболу в России.
Степан Чубенко, 16 лет, голкипер команды "Авангард" из Краматорска, школьник – похищен и убит российскими наемниками.
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Джек О'Брайен, 25 лет, игрок Винстон Хиллс –погиб в "Боинге" МН-17, которые сбила российская армия.
Андрей Маслов – бывший игрок профессионального клуба "Металлург" Донецк, пошел на войну добровольцем, чтобы освободить оккупированной российской армией Донбасс. Пал смертью храбрых в бою с оккупантами 21 мая 2018 года.
Путин с помощью коррупции купил чемпионат не потому, что любит футбол, а потому что хочет футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире.
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