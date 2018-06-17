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Від атаки смертника загинули 36 людей: "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт

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Теракт в Афганістані
Теракт в Афганістані / AP

В Афганістані зросла кількість жертв внаслідок теракту, під час якого вибухнув замінований автомобіль. 36 людей загинули, 65 отримали поранення.

Про це повідомляє Голос Америки

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16 червня у провінції Нангархар вибухнув замінований автомобіль. У місті якраз тривали переговори між представниками афганських силовиків і членами терористичного угруповання "Талібан". Останні приїхали до міста напередодні – щоб відсвяткувати триденне перемир'я із силами безпеки. 

Це перемир'я угруповання "Талібан" оголосило вперше за більш ніж 15 років. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська Держава".

Теги: Жертви Афганістан Ісламська держава Теракт
Джерело: 24 Канал
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