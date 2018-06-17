Від атаки смертника загинули 36 людей: "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт
В Афганістані зросла кількість жертв внаслідок теракту, під час якого вибухнув замінований автомобіль. 36 людей загинули, 65 отримали поранення.
Про це повідомляє Голос Америки.
Читайте також: Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
16 червня у провінції Нангархар вибухнув замінований автомобіль. У місті якраз тривали переговори між представниками афганських силовиків і членами терористичного угруповання "Талібан". Останні приїхали до міста напередодні – щоб відсвяткувати триденне перемир'я із силами безпеки.
Це перемир'я угруповання "Талібан" оголосило вперше за більш ніж 15 років. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська Держава".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Багатостраждальний проект "Стіна": Аваков сповістив про успіхи на території Харківщинисьогодні, 15:52
-
Притула розповів зворушливу історію про хлопця, який пожертвував для армії цілу "квартиру"сьогодні, 14:39
-
Як сьогодні живуть люди в окупованому Донецьку: напруга, залпи артилерії та орки-патрулісьогодні, 13:59
Коментарі