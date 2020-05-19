Смертность бьет рекорды: в Великобритании возросло количество летальных случаев от COVID-19

В Великобритании значительно возросла смертность от коронавируса. За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 545 человек.

Статистика коронавируса

По состоянию на 19 мая в Великобритании от коронавирус умерли 35 541 человек. Об этом сообщил британский министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис на правительственном брифинге, информирует Mirror.

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Среди умерших – 7-летний ребенок. Это очень высокий скачок в показателе смертности, ведь за 18 мая умерли 160 человек. Всего на туманном Альбионе диагноз коронавирус поставили уже 248 818 людям.

В Великобритании умерла украинка

Отметим, что в городе Чертси, что в графстве Суррей от коронавируса умерла 42-летняя гражданка Украины. Смерть наступила еще 17 мая. Однако сообщили о ней только через два дня. Пока дипломаты решают, как доставить тело женщины домой.

Протесты против карантина

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, много британцев выражают недовольство карантинными ограничениями.Так, 16 мая в Лондоне полиция арестовала 19 человек за нарушение правил социальной дистанции. Сотни митингующих собрались выразить протест против реакции правительства на пандемию COVID-19.